Оккупанты ударили по энергетике Донетчины: часть потребителей осталась без света

Оккупанты ударили по энергетике Донетчины

Российская армия снова ночью атаковала энергообъекты в нескольких областях Украины. По состояние на утро без света остались потребители в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяют условия безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в строй», — говорится в сообщении.



Во всех регионах Украины вынужденно применяются меры по ограничению потребления: графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности).



Ранее мы писали, что ночью и утром 13 января российские оккупанты совершили ракетно-дроновую атаку на энергетические объекты в Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»