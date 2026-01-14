Посланники Трампа Кушнер и Виткофф могут встретиться с Путиным

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и посланник Стив Виткофф планируют поездку в Москву для проведения очередного раунда переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Independent.



Встреча может состояться уже в этом месяце, однако точная дата пока не согласована. Она организуется на фоне неудачных попыток США добиться прекращения конфликта в Украине.



В начале этого месяца Кушнер и Виткофф встретились в Париже с «Коалицией желающих» — группой союзников Киева, включающей Великобританию и Францию. На переговорах обсуждались планы возможного развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.



Несмотря на дипломатическую активность, инициированную Трампом, договоренностей достичь не удалось: Москва не идет на уступки по своим максималистским требованиям, а Киев продолжает настаивать на гарантиях безопасности со стороны Вашингтона.



Напряженность между Москвой и Вашингтоном усилилась в последние недели на фоне задержания США бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, союзника Путина. Кроме того, Россия выразила обеспокоенность возможным вмешательством США в Иран, где Трамп поддерживает протестные настроения против властей.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»