В Киеве задержали коллаборантку из Крыма, внедрявшую стандарты РФ

Фото: СБУ

В Киеве СБУ задержала коллаборантку, которая руководила школой в оккупированной Ялте и внедряла «образовательные стандарты» РФ. Женщина также распространяла кремлёвскую пропаганду среди учеников и родителей, героизируя российских военных и оправдывая их преступления против Украины.

Фото: СБУ

Задержание произошло во время её приезда в столицу. Ранее она выезжала через третьи страны и планировала вернуться в Крым для продолжения работы на оккупационную администрацию. Деятельность фигурантки началась в 2014 году после захвата полуострова.

Фото: СБУ

В ходе обыска в её арендованной квартире изъяли российские паспорта и смартфоны с доказательствами сотрудничества с врагом. Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 УК Украины. Женщина находится под стражей. Ранее в Киеве задержали коллаборантку из Макеевки, которая также внедряла стандарты РФ.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»