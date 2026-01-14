Белгородская область РФ попала под российский обстрел, есть жертвы и раненые

Российскую Белгородскую область атаковали дроны. Известно об одном погибшем, также есть раненые. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, в селе Зозули дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Водитель автомобиля получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги.



Также уничтожено транспортное средство уничтожено огнем.



Кроме того, позже регион снова попал под обстрел, в селе Илек-Пеньковка FPV-дрон ударил по машине. У пострадавшего мужчины осколочные ранения и перелом ноги. Также поврежден автомобиль.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»