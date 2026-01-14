Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии: свет 3 через 10
14 января 2026, 13:33

В Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии: свет 3 через 10

Фото: ГСЧС Киева Фото: ГСЧС Киева

В Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии из-за повреждений энергетических объектов. По данным ДТЭК Киевские электросети, ориентировочно свет подается около 3 часов, а без электроснабжения — до 10 часов.

Энергосистема работает в аварийном режиме, поэтому точный график отключений определить невозможно. Ситуацию усугубляют погодные условия и перегрузка сетей, что приводит к росту локальных аварий.

Если у вас нет света более 12 часов, возможно, произошла локальная авария. Проверяйте информацию в чат-боте или на сайте ДТЭК, либо обращайтесь в ЖЭК или ОСМД для проверки внутридомовых сетей.

«Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение», — заверили в ДТЭК.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

