В Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии: свет 3 через 10

В Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии из-за повреждений энергетических объектов. По данным ДТЭК Киевские электросети, ориентировочно свет подается около 3 часов, а без электроснабжения — до 10 часов.



Энергосистема работает в аварийном режиме, поэтому точный график отключений определить невозможно. Ситуацию усугубляют погодные условия и перегрузка сетей, что приводит к росту локальных аварий.



Если у вас нет света более 12 часов, возможно, произошла локальная авария. Проверяйте информацию в чат-боте или на сайте ДТЭК, либо обращайтесь в ЖЭК или ОСМД для проверки внутридомовых сетей.



«Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение», — заверили в ДТЭК.

