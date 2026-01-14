Испания передаст Украине тактический радар Lanza LTR-25

Lanza LTR-25.

Испания передаст Украине мобильный радар раннего обнаружения Lanza LTR-25. Об этом сообщили в блоге пилотов Воздушных сил ВСУ «Соняшник».



РЛС дальнего действия (Long-range Tactical Radar) производства Indra Sistemas SA оценивается примерно в 37 млн евро. Станция способна работать в условиях активной радиоэлектронной борьбы и оперативно менять позиции, транспортироваться двумя грузовиками или самолетом C-130 Hercules. Монтаж и демонтаж занимает около 2 часов.



LANZA LTR-25 работает в L-диапазоне со сложной фазированной антенной решеткой, обеспечивая дальность обнаружения целей до 450 км. РЛС войдет в новый пакет военной помощи Украине.