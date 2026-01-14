Верховная Рада назначила нового министра обороны Украины. Чем богата семья Михаила Федорова

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров в Верховной Раде. Фото: Минобороны

14 января Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова новым министром обороны Украины. Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.



За это решение проголосовали 277 народных депутатов, девять – воздержались.

Федоров с августа 2019 года занимал должность вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины.



Редакция «Новостей Донбасса» рассказывает, что декларирует семья нового главы Минобороны.



Недвижимость



Согласно декларации за 2025 год, в Киеве Михаил Федоров владеет квартирой общей площадью 74,8 квадратных метра.



В Киеве Федоров арендует нежилое помещение общей площадью 2,9 квадратных метра, а также имеет право пользоваться двумя парковочными местами общей площадью 15,7 и 15,6 квадратных метра. Недвижимостью владеют граждане Украины.



В ныне оккупированном поселке Веселое Запорожской области жена чиновника декларирует земельный участок общей площадью 20 000 квадратных метров.



В Киеве жена министра по договору об субаренде имеет право пользоваться двумя нежилыми помещениями общей площадью 17,3 и 47,8 квадратных метра. Недвижимостью владеет гражданин Украины.



Автомобили



Михаил Федоров владеет внедорожником Audi Q8 2019 года выпуска, его жена – легковым автомобилем Audi A4 2016 года выпуска.



Нематериальные активы



Федоров владеет торговой маркой SMMSTUDIO, его жена – торговой маркой COVER.



Доходы



За 2025 год на должности вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заработал 1 344 688 гривен, а его жена получила доход от предпринимательской деятельности на сумму 9 201 174 гривны.



Банковские счета



На счетах в двух украинских банках новый министр обороны хранит 769 791 гривну, его жена на счетах в двух украинских банках – 46 332 гривны.

Напомним, что «Новости Донбасса» рассказывали, что богата семья уроженца Донетчины Александра Ганжи, который стал новым главой Днепропетровской ОВА.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко