Верховная Рада назначила нового министра обороны Украины. Чем богата семья Михаила Федорова

14 января Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова новым министром обороны Украины. Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.
За это решение проголосовали 277 народных депутатов, девять – воздержались.
Федоров с августа 2019 года занимал должность вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины.
Редакция «Новостей Донбасса» рассказывает, что декларирует семья нового главы Минобороны.
Недвижимость
Согласно декларации за 2025 год, в Киеве Михаил Федоров владеет квартирой общей площадью 74,8 квадратных метра.
В Киеве Федоров арендует нежилое помещение общей площадью 2,9 квадратных метра, а также имеет право пользоваться двумя парковочными местами общей площадью 15,7 и 15,6 квадратных метра. Недвижимостью владеют граждане Украины.
В ныне оккупированном поселке Веселое Запорожской области жена чиновника декларирует земельный участок общей площадью 20 000 квадратных метров.
В Киеве жена министра по договору об субаренде имеет право пользоваться двумя нежилыми помещениями общей площадью 17,3 и 47,8 квадратных метра. Недвижимостью владеет гражданин Украины.
Автомобили
Михаил Федоров владеет внедорожником Audi Q8 2019 года выпуска, его жена – легковым автомобилем Audi A4 2016 года выпуска.
Нематериальные активы
Федоров владеет торговой маркой SMMSTUDIO, его жена – торговой маркой COVER.
Доходы
За 2025 год на должности вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заработал 1 344 688 гривен, а его жена получила доход от предпринимательской деятельности на сумму 9 201 174 гривны.
Банковские счета
На счетах в двух украинских банках новый министр обороны хранит 769 791 гривну, его жена на счетах в двух украинских банках – 46 332 гривны.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко