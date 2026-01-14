Жизнь под обстрелами: как выживают жители прифронтовой Трудоеленовки в Запорожской области

Трудоеленовка. Фото: Новости Донбасса

Трудоеленовка Запорожской области — отдаленное прифронтовое село Камышевахской громады. Сюда редко добирается магазин на колесах, а врачи бывают лишь изредка. Зато российские снаряды долетают регулярно.



Сейчас в селе остается около полусотни жителей — в основном это пожилые люди и переселенцы, которые особенно нуждаются в помощи. Поселки Камышевахской громады российская армия обстреливает и днем, и ночью. Достается и прифронтовой Трудоеленовке. Местные говорят: чаще всего взрывы слышны в темное время суток.





«Мы никуда не прячемся. Как говорится, на бога надежда. Уже привыкли. А так вообще — аж дом трясется», — рассказывают жители.

Удаленность от цивилизации здесь ощущается во всем. В селе нет дорог, централизованного водоснабжения, газа, магазинов и медицины.

«Многого не хватает. Дороги, к примеру, нет. Ни одного магазина нет. Маршрутки не ходят, потому что дороги нет. Чтобы куда-то поехать, надо машину нанять, а это денег много стоит», — говорит жительница Трудоеленовки Ирина.

Вода в селе — привозная.

«Воду у нас выписываем, привозят. А так нет ни воды, ни магазинов, ни аптек, ни автобусного сообщения. Чтобы куда-то поехать — нужно кого-то нанимать, просить», — добавляет Наталья, еще одна жительница села.

Наталья с дочерью покинули родной дом в Бердянском районе спустя полгода после начала полномасштабного вторжения. Женщина вспоминает, что на блокпосте российские военные удерживали их пять дней.

«Там можно без слов. Дочь плакала, есть нечего было, но, тем не менее, доехали. Здесь дали работу, дом предоставили — вот так и живем», — рассказывает она.

Дочь Натальи Юлия учится дистанционно в бердянском учебном заведении. Девушка признается: кроме учебы и домашних дел, в селе заняться практически нечем.

«Все как-то проходит одним днем. Там хотя бы в школу ходила, а тут просто сижу дома», — говорит Юлия.

Полгода назад через Россию и Беларусь из оккупации выехал и сын Натальи с молодой женой. Несмотря на удаленность и сложные условия, супруги решили присоединиться к матери.

«Потому что здесь свекровь прижилась, и мы к ней приехали. А куда нам ехать? Домой хочется, но мы понимаем, что другого варианта не будет. Здесь уже привыкаем: работа есть, копейка есть, держим бройлеров, гусей — проживем», — говорит женщина.

Сейчас в Трудоеленовке остается 46 жителей — в основном пожилые люди и временные переселенцы. Многие выживают за счет собственного хозяйства.

«Мы из Вольнянского района выехали. Живу с дочерью и внуком — ему год и восемь. Сейчас у меня ни работы нет, ни пая, ни пенсии. Я рада тому, что дают. У меня одна коровка — вот с нее и живу, малому кашу сварить», — делится одна из местных жительниц.

Помощь селу оказывают запорожские волонтеры. На этот раз они привезли две тонны пеллет для отопления — в первую очередь для семей, которые не успели оформить государственную помощь или находятся в сложном материальном положении.

«Когда мы приезжаем, изучаем ситуацию на месте и смотрим, какие семьи больше всего нуждаются в помощи. Это село, где людям негде заработать деньги — нет работы, поэтому они вынуждены рассчитывать на международную и волонтерскую поддержку», — объясняет запорожский волонтер Дмитрий Матюхин.

Местные жители говорят: без топлива в селе не выжить — в домах печное отопление, и даже при теплой зиме нужно немало дров.

«Это очень важная помощь. У кого-то есть транспорт, у кого-то нет. В прошлом году нам, женщинам, приходилось на велосипеде таскать дрова с посадки — так и выживали», — рассказывает Наталья.

Для одиноких женщин заготовка топлива — особенно сложная задача.

«Вот, например, поехать напилить — у меня мужа нет, надо нанимать кого-то. Хорошо, что есть родственники и друзья, которые помогают. А так — выживай, как хочешь», — говорит Ирина.

В этот раз по меньшей мере семь семей Трудоеленовки получили по десять мешков пеллет. Полностью покрыть потребности на зиму этой помощи не хватит, однако она позволит частично обеспечить людей теплом в прифронтовом селе.