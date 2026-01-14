Правоохранители задержали жителя Донецкой области, которого подозревают в поджоге полицейского автомобиля

23-летнего жителя Покровского района подозревают в поджоге полицейской машины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
«Речь идет о жителе Покровского района, который временно проживает в Краматорске. Получив от администратора одного из telegram-каналов предложение заработать 50 000 гривен за поджог полицейского автомобиля, он начал искать подходящий момент для реализации преступного намерения», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что он 3 января увидел в центре города припаркованный возле одного из подъездов многоэтажки автомобиль марки «Renault Duster» с символикой Национальной полиции Украины. По инструкциям так называемого куратора он облил кузов машины заранее подготовленной горючей жидкостью и поджег. Процесс возгорания снял на камеру телефона, после чего выложил видеозапись в telegram-канале.
Транспортное средство сгорело дотла, сумма нанесенного ущерба составила 122 245 грн.
Подозреваемый задержан в Одессе.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
