Правоохранители задержали жителя Донецкой области, которого подозревают в поджоге полицейского автомобиля

Полиция задержали 23-летнего мужчину из Покровского района. Фото: прокуратура

23-летнего жителя Покровского района подозревают в поджоге полицейской машины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



«Речь идет о жителе Покровского района, который временно проживает в Краматорске. Получив от администратора одного из telegram-каналов предложение заработать 50 000 гривен за поджог полицейского автомобиля, он начал искать подходящий момент для реализации преступного намерения», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что он 3 января увидел в центре города припаркованный возле одного из подъездов многоэтажки автомобиль марки «Renault Duster» с символикой Национальной полиции Украины. По инструкциям так называемого куратора он облил кузов машины заранее подготовленной горючей жидкостью и поджег. Процесс возгорания снял на камеру телефона, после чего выложил видеозапись в telegram-канале.





Транспортное средство сгорело дотла, сумма нанесенного ущерба составила 122 245 грн.



Подозреваемый задержан в Одессе.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»