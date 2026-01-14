Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Поборы с иностранных студентов: экс-ректор Донецкого медуниверситета получил 9 лет — заочно
14 января 2026, 15:16

Поборы с иностранных студентов: экс-ректор Донецкого медуниверситета получил 9 лет — заочно

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор бывшему ректору Донецкого национального медицинского университета. Об этом говорится в сообщении на сайте суда, опубликованном 14 января.

Экс-ректора признали виновным в совершении ряда уголовных правонарушений. В частности, речь идет о получении должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере с вымогательством (ч. 4 ст. 368 УК Украины), а также о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

В суде уточнили, что «в соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, обвиняемому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с лишением права занимать руководящие должности в высшем учебном заведении сроком на 3 года».

Кроме тюремного срока, суд постановил конфисковать все имущество, принадлежащее осужденному на праве собственности. Также была применена специальная конфискация к двум автомобилям, которые являлись предметом неправомерной выгоды.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания осужденного после вступления приговора в законную силу.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, по версии обвинения, в университете действовала устойчивая система поборов с иностранных студентов. Должностные лица требовали взятки у представителей коммерческих структур, которые занимались подбором и оформлением иностранцев для обучения в украинских вузах, угрожая созданием искусственных препятствий при поступлении.

Петра Кондратенко судили заочно, поскольку с 2022 года он находится на временно оккупированной территории.

Донецкий медуниверситет является переселенцем. Ранее базировался в Краматорске, Мариуполе, Лимане и Кропивницком. Позднее выехал из Донецкой области. 

В октябре 2018 года руководитель вуза Петр Кондратенко заявлял об угрозах в свой адрес после нападения в Краматорске. Произошедшее он связывал с тем, что обнаружил нарушения в работе международного отдела университета.

Служба безопасности Украины расследовала мошеннические действия компании-посредника, которая завышала стоимость обучения для студентов-иностранцев, желающих учиться в Донецком национальном медуниверситете.

В 2018 году правоохранительные органы задокументировали получение бывшим ректором Петром Кондратенко двух элитных автомобилей BMW общей стоимостью более 100 тысяч долларов США за невмешательство в процесс приема студентов.

В январе 2019 года Кондратенко и его жену вызвали на допрос в СБУ, а в университете были проведены обыски и изъяты документы. Самому ректору предъявили обвинение во взяточничестве. Также его отстранили от исполнения обязанностей.

В августе 2020 года исполняющей обязанности ректора была назначена Майя Ермолаева. Контракт с Кондратенко был расторгнут досрочно, однако 4 декабря суд удовлетворил иск Кондратенко к министерству здравоохранения и признал его увольнение с должности незаконным. В 2021 году его восстановили в должности. 

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй

Коррупция
Организации
Донецкий медуниверситет
Люди
Петр Кондратенко

@novosti.dn.ua

