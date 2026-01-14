Из Новоалександровской и Преображенской громад Запорожской области эвакуируют 40 детей с родителями

Фото: Благотворительная организация «АРТАК/ARTAK»

В Запорожской области объявлена обязательная эвакуация детей с родителями из пяти прифронтовых населенных пунктов, сообщили в Запорожской областной военной администрации.



Речь идет о двух громадах Запорожского и Пологовского районов, которые находятся в непосредственной близости к линии боевых действий. Решение о проведении обязательной эвакуации детей вместе с родителями было согласовано Координационным штабом по вопросам эвакуации и военным командованием.



Как подчеркивают в ОВА, ключевая цель — «обеспечение максимальной безопасности несовершеннолетних». Эвакуации подлежат три семьи из села Юльевка Новоалександровской громады, где воспитываются четверо детей.



Из Преображенской громады — 23 семьи, в которых проживают 36 детей. В список вошли жители сел Никольское, Новосолошино, Тимошовка и Красный Яр.

Всего из указанных населенных пунктов планируется вывезти 68 человек, среди них 28 взрослых и 40 детей.



В ЗОВА отметили, что все эвакуированные семьи доставят в транзитный центр в Запорожье, где им предоставят комплексную помощь: питание, сопровождение при оформлении выплат для внутренне перемещенных лиц, а также помощь с выбором дальнейшего места проживания.

Ранее министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба сообщал, что эвакуированные из-под Запорожья семьи примут и разместят в Черкасской области, где для них уже готовят условия для временного проживания.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что в начале 2026 года ЗОВА приняла решение о принудительной эвакуации семей с детьми из прифронтового Кушугума, расположенного примерно в 15 километрах от линии фронта.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»