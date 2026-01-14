Оккупанты заявили о массированной атаке дронов на энергетику захваченной Луганщины: без света более 85 тысяч абонентов

Ночью 14 января БПЛА массированно атаковали энергосистему оккупированной Луганской области. Об этом стало известно из заявления так называемого «Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР».



Оккупанты утверждают, что в результате атаки обесточены восемь населенных пунктов – более 85 тысяч абонентов.

Напомним, что ночью 14 января дроны атаковали город Ростов-на-Дону РФ, под удар могли попасть резервуары с нефтепродуктами, возникли пожары.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко