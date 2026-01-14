Киберпреступники придумали новую схему, чтобы выманить деньги у жителей в оккупации: как не стать жертвой

Появилась новая схема мошенничества

Появилась информация о новой схеме онлайн-мошенничества, злоумышленники блокируют банковские карты, а затем шантажируют владельцев и требуют деньги. Сначала эта схема действовала в РФ, но она может быть распространена и на оккупированные территории, и на подконтрольную часть Украины. Издание «Нижні Сірогози.City» рассказали детали аферы.



Как отмечается, работники банков обязаны блокировать банковские карты по звонку, если кто-то назвал фамилию, имя и номер карты. Мошенники активно пользуются этим, поскольку ФИО узнать легко. Впоследствии человек получает сообщение, что его карточки заблокированы, а уже потом ему начинают звонить по телефону неизвестные, пытаясь запугать. Мошенники требуют денег, а в случае если этого не будет человека ждут проблемы с правоохранительными органами, сватинг (ложный вызов спецслужб), доксинг (обнародование частной информации), блокирование счетов родственников и знакомых.



Киберпреступникам не обязательно знать подлинную информацию о человеке, им достаточно знать номер карты. Затем они сообщают банку, что «нашли карту», ​​после чего она автоматически блокируется.



Жители оккупированных территорий особенно находятся в зоне риска, из-за утечек баз данных, принудительной паспортизации, незаконного использования персональной информации и ограниченного доступа к официальной защите, их данные могут активно использоваться мошенниками. Однако и Украина может столкнуться с такими проблемами.



Важно не следовать инструкциям незнакомцев и не вступать с ними в диалог, не сообщать пароли, PIN-коды, данные из SMS или push-сообщений, не переводить деньги на счета, не переходить по ссылкам. Лучше всего в этой ситуации – заблокировать человека.