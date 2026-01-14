Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
США приостанавливают обработку виз для 75 стран, в том числе РФ — Fox News
14 января 2026, 17:07

США приостанавливают обработку виз для 75 стран, в том числе РФ — Fox News

США приостанавливают обработку виз для граждан десятков стран. Создано ИИ США приостанавливают обработку виз для граждан десятков стран. Создано ИИ

Соединённые Штаты временно приостанавливают обработку всех категорий виз для граждан 75 стран, среди которых — Россия, Иран, Сомали, Афганистан и Египет. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на внутренний меморандум Государственного департамента США.

Согласно документу, с которым ознакомился Fox News Digital, консульским учреждениям по всему миру предписано воздержаться от выдачи виз, пока ведомство проводит пересмотр процедур проверки и отбора заявителей. Целью меры называется предотвращение въезда лиц, которые могут стать «финансовым бременем» для американского государства.

В список стран также входят Ирак, Бразилия, Нигерия, Таиланд, Йемен и ряд других государств. Ограничения вступят в силу 21 января и будут действовать на неопределённый срок — до завершения внутреннего аудита визовой системы.

Отмечается, что ещё в ноябре 2025 года Госдепартамент направил дипломатическим миссиям инструкцию об усиленном применении положения о так называемом «публичном бремени» в иммиграционном законодательстве США.

Новые рекомендации обязывают консульских сотрудников отказывать в визах заявителям, которые потенциально могут зависеть от государственной помощи. При рассмотрении заявок будут учитываться возраст, состояние здоровья, уровень владения английским языком, финансовое положение, а также возможная потребность в длительном медицинском уходе.

В заявлении представителя Госдепартамента подчёркивается, что ведомство намерено использовать свои законные полномочия, чтобы не допустить въезда лиц, способных злоупотреблять социальной поддержкой Соединённых Штатов.

Напомним, ранее США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Сша
Прочее
запрет на въезд США замораживают обработку виз
Организации
Государственный департамент США

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:12
На ВОТ Донецкой области объявлен массовый призыв молодежи 1996—2008 годов рождения
16:27
РФ обязала приносить присягу с 14 лет: новый инструмент давления на детей в оккупации
15:59
Киберпреступники придумали новую схему, чтобы выманить деньги у жителей оккупации: как не стать жертвой
10:40
В оккупированной Горловке готовят заселение «пустующих квартир»
09:39
В Мариуполе произошла перестрелка между военными РФ и «Ахматом»
17:00
В оккупированном Мариуполе сократят трамваи из-за дефицита электроэнергии
13:55
Оккупационные власти «ЛНР» передали дело в «суд» против украинца
12:32
В Донецке из кранов «по графику» течет грязная и вонючая вода
11:29
ВСУ поразили склад боеприпасов и сосредоточение живой силы оккупантов на захваченной Донетчине
11:26
Волноваха, Мелитополь, Бердянск: в оккупированных районах Донецкой и Запорожской областей звучали взрывы
10:49
Почти вся оккупированная «ЛНР» осталась без воды
08:30
В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей пропал свет
15:05
По подозрению в убийстве студентки в оккупированном Крыму задержан российский военнослужащий — СМИ
13:48
Волноваха и семь сел остались без света после аварии на подстанции
11:01
В оккупированном Мариуполе активизировались квартирные вор
22:46
«Компенсационное» бездомье: что происходит с жильем в оккупированном Мариуполе
20:40
ВСУ поразили логистические объекты захватчиков на Донетчине и в Крыму
18:31
На оккупированной Донетчине гремели взрывы: в регионе проблемы со светом
15:43
В оккупированном Лисичанске со 2 января практически нет света: критическая инфраструктура остановлена – ОВА
09:39
В оккупированном Мелитополе стремительно деградирует медицина
все новости
20:12
На ВОТ Донецкой области объявлен массовый призыв молодежи 1996—2008 годов рождения
18:15
На Дружковском направлении идут российские штурмы малыми группами без прорыва
17:59
Россияне запустили реактивные дроны по Киеву. ПВО сбила все цели
17:47
Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили танки и бронемашины и сорвали наступление российской армии на Донетчине
17:40
Жители Краматорска выживают более недели без отопления после удара по котельной
17:19
Зеленский анонсировал изменения в мобилизации
17:08
Российские войска дронами ударили по Дружковке: сгорел автомобиль, есть раненые
17:07
США приостанавливают обработку виз для 75 стран, в том числе РФ — Fox News
16:57
ФСБ задержала жителя Самары за несогласие с войной
16:36
Россия применяет «Шахед» с ракетами Р-60 и магнитными минами
16:27
РФ обязала приносить присягу с 14 лет: новый инструмент давления на детей в оккупации
16:18
Украинская армия продвинулась под Часовым Яром – ISW
15:59
Киберпреступники придумали новую схему, чтобы выманить деньги у жителей оккупации: как не стать жертвой
15:50
Из Новоалександровской и Преображенской громад Запорожской области эвакуируют 40 детей с родителями
15:47
Оккупанты заявили о массированной атаке дронов на энергетику захваченной Луганщины: без света более 85 тысяч абонентов
15:16
Поборы с иностранных студентов: экс-ректор Донецкого медуниверситета получил 9 лет — заочно
14:24
Россияне атаковали эвакуационный автомобиль группы «Белый ангел» в Сумской области
14:16
Правоохранители задержали жителя Донецкой области, которого подозревают в поджоге полицейского автомобиля
13:49
Жизнь под обстрелами: как выживают жители прифронтовой Трудоеленовки в Запорожской области
13:37
Верховная Рада назначила нового министра обороны Украины. Чем богата семья Михаила Федорова
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки на Дружковку. Фото: кадр из видео На Дружковском направлении идут российские штурмы малыми группами без прорыва
14 января, 18:15
Уничтоженный российский танк на Донетчине. Фото: кадр из видео Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили танки и бронемашины и сорвали наступление российской армии на Донетчине
14 января, 17:47
Последствия удара по Краматорску. Фото: «Новости Донбасса» Жители Краматорска выживают более недели без отопления после удара по котельной
14 января, 17:40
Последствия атаки на Дружковку. Фото: кадр из видео Российские войска дронами ударили по Дружковке: сгорел автомобиль, есть раненые
14 января, 17:08
Трудоеленовка. Фото: Новости Донбасса Жизнь под обстрелами: как выживают жители прифронтовой Трудоеленовки в Запорожской области
14 января, 13:49
Фото: СБУ В Киеве задержали коллаборантку из Крыма, внедрявшую стандарты РФ
14 января, 13:03
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор