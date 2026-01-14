США приостанавливают обработку виз для 75 стран, в том числе РФ — Fox News

США приостанавливают обработку виз для граждан десятков стран. Создано ИИ

Соединённые Штаты временно приостанавливают обработку всех категорий виз для граждан 75 стран, среди которых — Россия, Иран, Сомали, Афганистан и Египет. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на внутренний меморандум Государственного департамента США.



Согласно документу, с которым ознакомился Fox News Digital, консульским учреждениям по всему миру предписано воздержаться от выдачи виз, пока ведомство проводит пересмотр процедур проверки и отбора заявителей. Целью меры называется предотвращение въезда лиц, которые могут стать «финансовым бременем» для американского государства.



В список стран также входят Ирак, Бразилия, Нигерия, Таиланд, Йемен и ряд других государств. Ограничения вступят в силу 21 января и будут действовать на неопределённый срок — до завершения внутреннего аудита визовой системы.



Отмечается, что ещё в ноябре 2025 года Госдепартамент направил дипломатическим миссиям инструкцию об усиленном применении положения о так называемом «публичном бремени» в иммиграционном законодательстве США.



Новые рекомендации обязывают консульских сотрудников отказывать в визах заявителям, которые потенциально могут зависеть от государственной помощи. При рассмотрении заявок будут учитываться возраст, состояние здоровья, уровень владения английским языком, финансовое положение, а также возможная потребность в длительном медицинском уходе.



В заявлении представителя Госдепартамента подчёркивается, что ведомство намерено использовать свои законные полномочия, чтобы не допустить въезда лиц, способных злоупотреблять социальной поддержкой Соединённых Штатов.

Напомним, ранее США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»