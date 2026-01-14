Зеленский анонсировал изменения в мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с новым министром обороны Михаилом Федоровым. Лидеры определили приоритетные решения, в частности изменения в мобилизационном процессе. Об этом написал
главнокомандующий в телеграм.
По его словам, Министерство обороны Украины предложит системные решения накопившихся с ТЦК проблем.
«Уже были приняты решения, обеспечивающие более справедливое разделение личного состава между боевыми бригадами. Но нужны более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве», — отметил президент.
Кроме того, по мнению Зеленского, в координации с военными должна быть значительно усилена технологическая составляющая для остановки продвижения российских оккупантов на поле боя, а также решены проблемные вопросы обеспечения фронта. В частности, оперативно пройдет аудит финансирования для сферы обороны.
Также готовятся и решения по увеличению финансового обеспечения наших воинов на первой линии. Отдельно идет работа со снабжением дронов – Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта.
Ранее мы писали, что 14 января Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова
новым министром обороны Украины.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»