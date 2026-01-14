Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Зеленский анонсировал изменения в мобилизации
14 января 2026, 17:19

Зеленский анонсировал изменения в мобилизации

В Украине заговорили о пересмотре подходов к мобилизации. Фото: Владимир Зеленский В Украине заговорили о пересмотре подходов к мобилизации. Фото: Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с новым министром обороны Михаилом Федоровым. Лидеры определили приоритетные решения, в частности изменения в мобилизационном процессе. Об этом написал главнокомандующий в телеграм.

По его словам, Министерство обороны Украины предложит системные решения накопившихся с ТЦК проблем.

«Уже были приняты решения, обеспечивающие более справедливое разделение личного состава между боевыми бригадами. Но нужны более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве», — отметил президент.

Кроме того, по мнению Зеленского, в координации с военными должна быть значительно усилена технологическая составляющая для остановки продвижения российских оккупантов на поле боя, а также решены проблемные вопросы обеспечения фронта. В частности, оперативно пройдет аудит финансирования для сферы обороны.

Также готовятся и решения по увеличению финансового обеспечения наших воинов на первой линии. Отдельно идет работа со снабжением дронов – Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта.

Ранее мы писали, что 14 января Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова новым министром обороны Украины. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский Михаил Федоров
Организации
Минобороны Украины
События
Война Мобилизация
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:12
На ВОТ Донецкой области объявлен массовый призыв молодежи 1996—2008 годов рождения
16:27
РФ обязала приносить присягу с 14 лет: новый инструмент давления на детей в оккупации
15:59
Киберпреступники придумали новую схему, чтобы выманить деньги у жителей оккупации: как не стать жертвой
10:40
В оккупированной Горловке готовят заселение «пустующих квартир»
09:39
В Мариуполе произошла перестрелка между военными РФ и «Ахматом»
17:00
В оккупированном Мариуполе сократят трамваи из-за дефицита электроэнергии
13:55
Оккупационные власти «ЛНР» передали дело в «суд» против украинца
12:32
В Донецке из кранов «по графику» течет грязная и вонючая вода
11:29
ВСУ поразили склад боеприпасов и сосредоточение живой силы оккупантов на захваченной Донетчине
11:26
Волноваха, Мелитополь, Бердянск: в оккупированных районах Донецкой и Запорожской областей звучали взрывы
10:49
Почти вся оккупированная «ЛНР» осталась без воды
08:30
В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей пропал свет
15:05
По подозрению в убийстве студентки в оккупированном Крыму задержан российский военнослужащий — СМИ
13:48
Волноваха и семь сел остались без света после аварии на подстанции
11:01
В оккупированном Мариуполе активизировались квартирные вор
22:46
«Компенсационное» бездомье: что происходит с жильем в оккупированном Мариуполе
20:40
ВСУ поразили логистические объекты захватчиков на Донетчине и в Крыму
18:31
На оккупированной Донетчине гремели взрывы: в регионе проблемы со светом
15:43
В оккупированном Лисичанске со 2 января практически нет света: критическая инфраструктура остановлена – ОВА
09:39
В оккупированном Мелитополе стремительно деградирует медицина
все новости
20:12
На ВОТ Донецкой области объявлен массовый призыв молодежи 1996—2008 годов рождения
18:15
На Дружковском направлении идут российские штурмы малыми группами без прорыва
17:59
Россияне запустили реактивные дроны по Киеву. ПВО сбила все цели
17:47
Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили танки и бронемашины и сорвали наступление российской армии на Донетчине
17:40
Жители Краматорска выживают более недели без отопления после удара по котельной
17:19
Зеленский анонсировал изменения в мобилизации
17:08
Российские войска дронами ударили по Дружковке: сгорел автомобиль, есть раненые
17:07
США приостанавливают обработку виз для 75 стран, в том числе РФ — Fox News
16:57
ФСБ задержала жителя Самары за несогласие с войной
16:36
Россия применяет «Шахед» с ракетами Р-60 и магнитными минами
16:27
РФ обязала приносить присягу с 14 лет: новый инструмент давления на детей в оккупации
16:18
Украинская армия продвинулась под Часовым Яром – ISW
15:59
Киберпреступники придумали новую схему, чтобы выманить деньги у жителей оккупации: как не стать жертвой
15:50
Из Новоалександровской и Преображенской громад Запорожской области эвакуируют 40 детей с родителями
15:47
Оккупанты заявили о массированной атаке дронов на энергетику захваченной Луганщины: без света более 85 тысяч абонентов
15:16
Поборы с иностранных студентов: экс-ректор Донецкого медуниверситета получил 9 лет — заочно
14:24
Россияне атаковали эвакуационный автомобиль группы «Белый ангел» в Сумской области
14:16
Правоохранители задержали жителя Донецкой области, которого подозревают в поджоге полицейского автомобиля
13:49
Жизнь под обстрелами: как выживают жители прифронтовой Трудоеленовки в Запорожской области
13:37
Верховная Рада назначила нового министра обороны Украины. Чем богата семья Михаила Федорова
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки на Дружковку. Фото: кадр из видео На Дружковском направлении идут российские штурмы малыми группами без прорыва
14 января, 18:15
Уничтоженный российский танк на Донетчине. Фото: кадр из видео Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили танки и бронемашины и сорвали наступление российской армии на Донетчине
14 января, 17:47
Последствия удара по Краматорску. Фото: «Новости Донбасса» Жители Краматорска выживают более недели без отопления после удара по котельной
14 января, 17:40
Последствия атаки на Дружковку. Фото: кадр из видео Российские войска дронами ударили по Дружковке: сгорел автомобиль, есть раненые
14 января, 17:08
Трудоеленовка. Фото: Новости Донбасса Жизнь под обстрелами: как выживают жители прифронтовой Трудоеленовки в Запорожской области
14 января, 13:49
Фото: СБУ В Киеве задержали коллаборантку из Крыма, внедрявшую стандарты РФ
14 января, 13:03
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор