Жители Краматорска выживают более недели без отопления после удара по котельной
14 января 2026, 17:40

Последствия удара по Краматорску. Фото: «Новости Донбасса» Последствия удара по Краматорску. Фото: «Новости Донбасса»

Часть Краматорска уже более недели остается без тепла после удара российских войск по городской котельной. В результате авиаудара бомбой ФАБ-500 объект был разрушен, а жители близлежащих домов лишились окон и дверей.

Из-за морозов до −10° люди вынуждены спать в верхней одежде, утепляться одеялами и греться подручными средствами. Некоторые жители готовят еду на туристических газовых горелках и «кирогазах», закрываясь в одной комнате, чтобы сохранить тепло.

Коммунальные службы зашивают оконные проемы плитами, чтобы уменьшить сквозняки. О полноценной замене окон речи не идет. Отопление в микрорайоне отсутствует полностью, воду из батарей слили, чтобы сохранить трубы.

Городские власти сообщают, что работают над восстановлением коммуникаций, однако точных сроков возвращения тепла пока не называют. Для многих жителей этот обстрел стал очередным напоминанием о близости фронта и продолжающейся угрозе.

Подробнее смотрите в авторском видеоматериале журналистов «Новостей Донбасса»

Напомним, ночью, 13 января, под обстрел попала одна из пожарных частей города Краматорск в Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Краматорск Донецкая область
Котельная удар авиабомбой
