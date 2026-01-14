Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили танки и бронемашины и сорвали наступление российской армии на Донетчине

Уничтоженный российский танк на Донетчине. Фото: кадр из видео

Силы беспилотных систем ВСУ сорвали наступление российских войск в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБС.



По словам военных, оккупанты прилагают значительные усилия для сохранения бронетехники.



«Противник ограничивает ее применение на линии боевого столкновения, усиливает дополнительными металлическими конструкциями и использует маскировку. Несмотря на это, благодаря слаженной работе военнослужащих 414-й бригады беспилотных систем ВСУ поражены танки и бронемашины, что сорвало намерения противника совершить штурмовые действия», – рассказали в Силах беспилотных систем.

Напомним, что в ВСУ рассказали о ситуации в городах Покровск и Мирноград на Донетчине, украинские войска там максимально уничтожают российские подразделения БПЛА.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко