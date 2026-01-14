Россияне запустили реактивные дроны по Киеву. ПВО сбила все цели

Россияне пытались атаковать Киев реактивными дронами. Фото: Воздушные силы

В среду, 14 января, российские военные запустили реактивные дроны в сторону Киева. Противовоздушная оборона сбила все российские цели. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«По состоянию на 17:00 сбито десять из десяти реактивных беспилотников врага в Киевской и Черниговской областях», — говорится в сообщении.

Специалисты выяснят тип БПЛА и его полезную нагрузку после изучения обломков.



В ведомстве отмечают, что к югу от столицы Украины фиксируются шахеды или БПЛА других типов.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ в ночь на 14 января запустили баллистику из двух направлений и 113 дронов.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»