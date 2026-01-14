Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
На Дружковском направлении идут российские штурмы малыми группами без прорыва
14 января 2026, 18:15

На Дружковском направлении идут российские штурмы малыми группами без прорыва

Последствия атаки на Дружковку. Фото: кадр из видео Последствия атаки на Дружковку. Фото: кадр из видео

На Дружковском направлении продолжаются ожесточенные бои, охватывающие район Константиновки и прилегающую агломерацию. Российская сторона заявляет о продвижении, тогда как Вооруженные силы Украины фиксируют интенсивные штурмы малыми группами и удерживают оборону.

По сообщениям российских «военкоров», подразделения группировки «Центр» якобы активизировали наступление в сторону Доброполья и Дружковки, продвинувшись северо-восточнее Софиевки и приблизившись к Павловке и Новопавловке в междуречье рек Казенный Торец и Полтавка.

Украинская сторона подчеркивает, что речь идет не о полноценном прорыве, а о попытках «просачивания» малыми группами без устойчивого контроля территории.

Военный обозреватель Богдан Мирошников отмечает, что противник делает ставку на этот участок из-за так называемого Добропольского выступа, который служит буфером между Константиновским и Покровским направлениями и позволяет формировать полуохват сразу на двух флангах.

В районе Торецкого противник сумел выйти к передовым опорным пунктам южнее населенного пункта и пытается расширить присутствие, однако «быстрого прорыва не допустили, активная оборона продолжается».

Сообщения о полном контроле ряда высот украинские военные называют частично соответствующими действительности. Одновременно фиксируются удары российских дронов по гражданским объектам в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения.

В Дружковке беспилотник поразил гражданский автомобиль. Прямой угрозы оккупации Дружковки или Доброполья на данный момент нет, подчеркивают аналитики.

При этом Константиновка остается ключевым узлом украинской обороны, несмотря на постоянные обстрелы, попытки обхода с флангов и давление малыми штурмовыми группами в сложных зимних условиях.

Подробнее смотрите в авторском видеоматериале журналистов «Новостей Донбасса»

Напомним, Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи города Часов Яр Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

