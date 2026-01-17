Обстрелы Донетчины: двое погибших и двое раненых за сутки

За 16 января российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, оба погибших зафиксированы в селе Рубцы. Кроме того, ещё два человека получили ранения в результате обстрелов региона. Один мирный житель был ранен в Дружковке, ещё один — в населённом пункте Надия.



Таким образом, общее число жертв российских атак в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения, без учёта Мариуполя и Волновахи, составляет 3 977 погибших и 8 788 раненых.







Напомним, в пятницу, 16 января, российские войска обстреляли Дружковку, а также сёла Рубцы и Надия. Об этом ранее сообщала областная прокуратура.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»