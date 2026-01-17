Кремль передаёт ресурсы Мариуполя под контроль «Ахмата»

Мариуполь после прихода россиян.

Агенты движения «АТЕШ», действующие в оккупированном Мариуполе, сообщили о планах Москвы передать город и прилегающие территории под фактический контроль чеченских силовых структур. По их данным, речь идёт о расширении присутствия подразделений «Ахмат», которые уже начали прибывать в регион.



Основной задачей новых формирований является установление полного контроля над ключевыми ресурсами и экономическими объектами. Особый интерес, по информации «АТЕШ», связан с промышленным потенциалом разрушенного Мариуполя, который рассматривается как источник неформального дохода.



В движении подчёркивают, что такие решения принимаются на уровне Кремля и фактически означают передачу города «на откуп» в обмен на политическую лояльность руководства Чечни. При этом интересы местного населения, а также рядовых коллаборационистов, в расчёт не принимаются.



Местные жители всё чаще сообщают о большом количестве вооружённых людей с символикой «Ахмата» на улицах города. По их словам, военнослужащие передвигаются на дорогих внедорожниках без номерных знаков либо с поддельными регистрационными табличками, демонстрируя уверенность в полной безнаказанности.



Активисты отмечают, что фиксируют места дислокации этих подразделений и маршруты передвижения их автотранспорта, продолжая сбор информации о происходящем в оккупированном Мариуполе.

Напомним, в оккупированном Мариуполе зафиксирован вооружённый конфликт между российскими военнослужащими и бойцами чеченского подразделения «Ахмат».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»