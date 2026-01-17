Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Кремль передаёт ресурсы Мариуполя под контроль «Ахмата»
17 января 2026, 10:10

Кремль передаёт ресурсы Мариуполя под контроль «Ахмата»

Мариуполь после прихода россиян. Мариуполь после прихода россиян.

Агенты движения «АТЕШ», действующие в оккупированном Мариуполе, сообщили о планах Москвы передать город и прилегающие территории под фактический контроль чеченских силовых структур. По их данным, речь идёт о расширении присутствия подразделений «Ахмат», которые уже начали прибывать в регион.

Основной задачей новых формирований является установление полного контроля над ключевыми ресурсами и экономическими объектами. Особый интерес, по информации «АТЕШ», связан с промышленным потенциалом разрушенного Мариуполя, который рассматривается как источник неформального дохода.

В движении подчёркивают, что такие решения принимаются на уровне Кремля и фактически означают передачу города «на откуп» в обмен на политическую лояльность руководства Чечни. При этом интересы местного населения, а также рядовых коллаборационистов, в расчёт не принимаются.

Местные жители всё чаще сообщают о большом количестве вооружённых людей с символикой «Ахмата» на улицах города. По их словам, военнослужащие передвигаются на дорогих внедорожниках без номерных знаков либо с поддельными регистрационными табличками, демонстрируя уверенность в полной безнаказанности.

Активисты отмечают, что фиксируют места дислокации этих подразделений и маршруты передвижения их автотранспорта, продолжая сбор информации о происходящем в оккупированном Мариуполе.

Напомним, в оккупированном Мариуполе зафиксирован вооружённый конфликт между российскими военнослужащими и бойцами чеченского подразделения «Ахмат». 

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Мариуполь
Прочее
Ресурсы Ахмат чеченские силовые структуры
Организации
Атеш

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:35
Силы обороны поразили ПВО и склад дронов РФ в Крыму и Донецкой области
15:00
Блэкаут и перебои с отоплением: в Мариуполе поражена подстанция
11:55
В оккупированном Донецке проверяют гаражи для нужд армии РФ
10:10
Кремль передаёт ресурсы Мариуполя под контроль «Ахмата»
00:47
В ряде оккупированных городов пропал свет после атаки дронов
17:02
В оккупированных Донецке и Макеевке отменили крещенские купания
16:50
Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян на оккупированной Запорожской области
16:26
В оккупированном Харцызске родители жалуются на хаос в школе №24
14:14
Во временно оккупированной Донецкой области массово сокращают энергетиков
15:28
Российские военные отстреливают бездомных животных в оккупированных Северскодонецке и Рубежном – ОВА
15:15
РФ планирует геологоразведку недр Донецкой области на оккупированных землях
12:18
В оккупированном Луганске осудили пенсионера за угрозу взрыва ТЦ
20:12
На ВОТ Донецкой области объявлен массовый призыв молодежи 1996—2008 годов рождения
16:27
РФ обязала приносить присягу с 14 лет: новый инструмент давления на детей в оккупации
15:59
Киберпреступники придумали новую схему, чтобы выманить деньги у жителей оккупации: как не стать жертвой
10:40
В оккупированной Горловке готовят заселение «пустующих квартир»
09:39
В Мариуполе произошла перестрелка между военными РФ и «Ахматом»
17:00
В оккупированном Мариуполе сократят трамваи из-за дефицита электроэнергии
13:55
Оккупационные власти «ЛНР» передали дело в «суд» против украинца
12:32
В Донецке из кранов «по графику» течет грязная и вонючая вода
все новости
15:35
Силы обороны поразили ПВО и склад дронов РФ в Крыму и Донецкой области
15:00
Блэкаут и перебои с отоплением: в Мариуполе поражена подстанция
14:52
РФ ударила по Индустриальному району Харькова: есть раненые
14:24
Сложнейшая ситуация с газоснабжением в прифронтовых регионах — Свириденко
13:40
На Львовщине автобус международного рейса слетел с дороги
12:55
В результате обстрелов Донецкой области 17 домов разрушено и 13 повреждено
11:55
В оккупированном Донецке проверяют гаражи для нужд армии РФ
10:40
РФ ночью ударила по частному сектору Краматорска
10:10
Кремль передаёт ресурсы Мариуполя под контроль «Ахмата»
09:23
Обстрелы Донетчины: двое погибших и двое раненых за сутки
00:47
В ряде оккупированных городов пропал свет после атаки дронов
23:35
СМИ сообщают, что сын Рамзана Кадырова попал в серьезное ДТП
21:46
Войска РФ обстреляли Дружковку и два села в Донецкой области
20:58
Более 1600 человек остаются в Святогорской громаде: большинство из них — в возрасте за 60 лет
18:58
Укрэнерго предупредило об отключениях в субботу
17:55
Из Украины легально выехали и не вернулись 470 тысяч мужчин призывного возраста — СМИ
17:15
«Россияне продолжают поглощать город»: в DeepState рассказали о ситуации в Гуляйполе
17:02
В оккупированных Донецке и Макеевке отменили крещенские купания
17:01
Сотрудничала с ФСБ через планшет своего ребенка: суд отправил «за решетку» жительницу Константиновки
16:50
Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян на оккупированной Запорожской области
все новости
ВИДЕО
Глава фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко на заседании суда. Фото: кадр из видео Суд избрал меру пресечения Тимошенко, которую подозревают в предложении взяток народным депутатам
16 января, 15:47
РФ заявляет об ударе по HIMARS в Черниговской области РФ заявляет об ударе по HIMARS в Черниговской области
16 января, 15:35
Россияне атаковали Краматорск. Фото: скриншот Российские войска ночью ударили по Краматорску, спасатели ликвидировали пожар
16 января, 14:23
Пораженный участок завода. Удар по российскому ВПК: подтверждено поражение завода «Атлант Аэро» в Таганроге
16 января, 13:23
Кадр с перехватчика на летящий «Шахед». Опубликовано видео «Шахедов», летящих над Днепром в сторону Херсона
16 января, 13:00
Удар по оккупантам на Донетчине. Фото: кадр из видео Пилоты дронов уничтожили штурмовую группу армии РФ и не дали окружить украинских военных на Донетчине
16 января, 11:34
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор