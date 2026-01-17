РФ ночью ударила по частному сектору Краматорска

Последствия удара ВС РФ по Краматорсу.

В ночь с 16 на 17 января российские войска обстреляли Краматорскую территориальную громаду. Об этом сообщили в Краматорском городском совете.



По официальной информации, одно из попаданий пришлось по частному сектору города. По состоянию на утро данных о погибших или раненых не поступало, продолжается обследование места удара и уточнение масштабов разрушений.



«На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Устанавливаем окончательные последствия очередного акта российского террора против гражданского населения», — говорится в сообщении городского совета.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в течение 16 января в результате российских обстрелов Донецкой области погибли двое мирных жителей.



Кроме того, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 17 января Россия атаковала территорию Украины 115 ударными беспилотниками типов «Шахед», «Гербера», «Италмас», а также дронами других типов. Силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 96 вражеских БпЛА.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»