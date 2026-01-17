В оккупированном Донецке проверяют гаражи для нужд армии РФ

В оккупированном Донецке представители оккупационной администрации начали проверки гаражных боксов гаражного кооператива «Горняк», расположенного на улице Будённовских Партизан. Об этом сообщают активисты движения «Жовта Стрічка».



По их данным, комиссия так называемого фонда имущества группировки «ДНР» требует от владельцев документы, подтверждающие право собственности, технические паспорта, а также наличие паспорта гражданина РФ.



Активисты предполагают, что оккупационные власти готовят принудительную «перерегистрацию» объектов с последующей передачей гаражей в пользование министерству обороны России для обустройства складов.



Отмечается, что место выбрано не случайно: гаражи находятся примерно в трёх километрах от трассы М-04 в направлении Горловки и рядом с промышленной зоной, что удобно для организации охраны, блокпостов и логистики.