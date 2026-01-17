В результате обстрелов Донецкой области 17 домов разрушено и 13 повреждено

В Донецкой области в ночь на 17 января российские войска нанесли масштабные разрушения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



В Покровском районе в Доброполье поврежден частный дом, а в Надии Криворожской громады ранен один человек. Наибольшие разрушения зафиксированы в Шаховской громаде, где полностью разрушено 13 домов: 2 в Торецком, 3 в Кучеревом Яру и по 4 в Золотом Колодце и Затышке.

В Краматорском районе ситуация также критическая. В Рубцах Лиманской громады погибли двое мирных жителей, четыре дома разрушены. В Николаевке повреждены девять домов и хозяйственная постройка, в Краматорске — хозяйственная постройка, а в Новоселовке Черкасской громады пострадали склад и газопровод. В Дружковке ранен один человек, поврежден автомобиль.

В Бахмутском районе, в Свято-Покровском Северской громады поврежден один дом.



За сутки российские войска 17 раз обстреляли населённые пункты Донецкой области. В результате эвакуировано 499 человек, среди которых 55 детей. Всего разрушено 17 домов и повреждено 13.