На Львовщине автобус международного рейса слетел с дороги

На Львовщине 17 января рейсовый автобус международного маршрута попал в ДТП. Авария произошла около 8:00 утра на автодороге «Киев–Чоп» в селе Любинцы Стрыйского района.



По предварительным данным полиции, автобус Setra, курсировавший по маршруту «Вена–Киев» и управляемый 59-летним водителем, съехал с проезжей части, наехал на металлический отбойник и врезался в дерево.



На момент аварии в салоне находились 25 пассажиров. Девять человек в возрасте от 19 до 69 лет обратились за медицинской помощью, семеро из них были госпитализированы. Врачи уточняют диагнозы пострадавших.



Остальных пассажиров доставили в пункт несокрушимости Стрыйского районного управления полиции, где с ними работают полицейские психологи. Люди могут согреться, выпить горячие напитки, перекусить и дождаться прибытия другого автобуса. На месте аварии работают следователи и правоохранители, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Ведется вопрос правовой квалификации происшествия.