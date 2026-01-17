Сложнейшая ситуация с газоснабжением в прифронтовых регионах — Свириденко

Аварийные бригады проводят восстановительные работы в прифронтовом регионе Украины после обстрелов и повреждений инфраструктуры в условиях сильных морозов. Создано ИИ

В прифронтовых регионах Украины наблюдается самая сложная ситуация с газоснабжением, заявила Премьер-министр Юлия Свириденко. Она обсудила с руководителем «Нафтогаза» Сергеем Корецьким вопросы обеспечения бесперебойного газоснабжения, прежде всего в областях, соседствующих с линией фронта.



«Продолжаем координировать работу всех элементов энергосистемы в условиях чрезвычайной ситуации из-за российских обстрелов и сильных морозов», – отметила глава правительства.



По всей стране в усиленном режиме работают 474 аварийные бригады газораспределительных сетей, в общей сложности задействовано более двух тысяч работников. Они проводят ремонты на объектах и круглосуточно принимают обращения от населения. Несмотря на постоянные атаки, газовики делают всё возможное для быстрого восстановления подачи газа в селах и небольших городах возле линии фронта.



Особое внимание уделяется прифронтовым областям: Черниговской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской.



Наиболее сложная ситуация в Херсоне, где российскими обстрелами существенно повреждены энергобъекты. «Нафтогаз» обеспечил местных жителей 1750 электрическими и газовыми обогревателями вместе с газовыми баллонами и продолжает доставку дополнительного оборудования.