Блэкаут и перебои с отоплением: в Мариуполе поражена подстанция
17 января 2026, 15:00

Блэкаут и перебои с отоплением: в Мариуполе поражена подстанция

Оккупированный Мариуполь вечером 16 января. Оккупированный Мариуполь вечером 16 января.

Временно оккупированный Мариуполь вечером 16 января столкнулся с масштабным отключением электроэнергии и перебоями в отоплении из-за поражения электроподстанции. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.

По информации горсовета, в результате удара беспилотника была повреждена подстанция «Азовская», расположенная в Кальмиусском районе города. Местные жители сообщают, что после взрыва почти весь Мариуполь погрузился во тьму.

Отключения электричества зафиксировали практически во всех районах города, за исключением части Левобережья. Кроме того, жители жаловались на перебои с отоплением в жилых домах. О пропаже света также сообщали жители поселков Мангуш и Ялта.

Утром оккупационные власти заявили о постепенном восстановлении электроснабжения. В то же время в городском совете напомнили, что это не первый подобный инцидент. Так, 13 января в Мариуполе уже фиксировали серию взрывов, в результате которых были поражены подстанция «Азовская» 220 кВ и энергообъект возле поселка Мирное. Тогда большинство районов города осталось без света, а часть котельных была обесточена.

