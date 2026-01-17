РФ ударила по Индустриальному району Харькова: есть раненые

В Харькове прогремели взрывы в результате очередного российского обстрела. Под удар попал Индустриальный район города, сообщили в местных органах власти.



По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие. Также отмечается, что российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры. Окончательные последствия обстрела в настоящее время уточняются.



Перед атакой Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в направлении Харьковской области.



Позже появилась информация о применении оккупантами скоростной цели для удара непосредственно по Харькову. На месте работают экстренные службы, продолжается фиксация последствий очередного военного преступления РФ.