РФ ударила по Индустриальному району Харькова: есть раненые

17 января 2026, 14:52

В Харькове прогремели взрывы в результате очередного российского обстрела. Под удар попал Индустриальный район города, сообщили в местных органах власти.

По предварительной информации, в результате атаки есть пострадавшие. Также отмечается, что российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры. Окончательные последствия обстрела в настоящее время уточняются.

Перед атакой Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб в направлении Харьковской области.

Позже появилась информация о применении оккупантами скоростной цели для удара непосредственно по Харькову. На месте работают экстренные службы, продолжается фиксация последствий очередного военного преступления РФ.

