Силы обороны поразили ПВО и склад дронов РФ в Крыму и Донецкой области

Силы обороны Украины нанесли точечные удары по объектам противовоздушной обороны и логистической инфраструктуре российских войск на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в очередной сводке Генерального штаба ВСУ.
В частности, в оккупированном Крыму украинские подразделения поразили радиолокационную станцию «Небо-У» в районе Евпатории, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» вблизи населенного пункта Хуторок.
Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Донецка, был поражен объект хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов российских войск. В Генштабе отметили, что масштабы нанесенного противнику ущерба уточняются.
Ранее Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян на оккупированной Запорожской области.
