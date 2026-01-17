Силы обороны поразили ПВО и склад дронов РФ в Крыму и Донецкой области

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли точечные удары по объектам противовоздушной обороны и логистической инфраструктуре российских войск на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в очередной сводке Генерального штаба ВСУ.



В частности, в оккупированном Крыму украинские подразделения поразили радиолокационную станцию «Небо-У» в районе Евпатории, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» вблизи населенного пункта Хуторок.



Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Донецка, был поражен объект хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов российских войск. В Генштабе отметили, что масштабы нанесенного противнику ущерба уточняются.

Ранее Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян на оккупированной Запорожской области.