Серийный номер БпЛА «Лютый» указал на резкий рост производства
17 января 2026, 16:00

Серийный номер БпЛА «Лютый» указал на резкий рост производства

БпЛА Ан-196 «Лютый». БпЛА Ан-196 «Лютый».

В сети появились фото и видеокадры сбитого беспилотного летательного аппарата Ан-196 «Лютый», обнаруженного, предположительно, на территории Украины. Особое внимание аналитиков привлек серийный номер дрона — 4539, сообщают «Новости Донбасса».

Ранее последний зафиксированный серийный номер этого типа БпЛА датировался апрелем 2025 года и имел отметку 1206. Таким образом, за девять месяцев было произведено как минимум 3333 беспилотника «Лютый».

Исходя из этих данных, средний темп выпуска составляет около 370 единиц в месяц. Для сравнения, в конце 2024 — начале 2025 года производство оценивалось примерно в 90–100 дронов ежемесячно.

Это свидетельствует о четырехкратном росте объемов производства БпЛА «Лютый» в 2025 году, что указывает на существенное расширение промышленного потенциала в сфере беспилотных технологий.

