РФ угрожает ударами по подстанциям, питающим АЭС — ГУР

ХАЭС.

Россия рассматривает возможность нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу атомных электростанций Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.



По данным ГУР, такие действия Кремль может использовать как инструмент шантажа и давления, пытаясь принудить Украину к принятию неприемлемых капитуляционных условий для прекращения войны. Речь идет о стратегических элементах энергосистемы, вывод из строя которых способен поставить под угрозу стабильную работу украинских АЭС.



В разведке отмечают, что параллельно Москва планирует усилить кампанию запугивания европейских стран и Запада в целом, стремясь снизить уровень поддержки Украины и ограничить ее возможности по отражению российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры.



В случае уничтожения или выведения из строя таких подстанций Россия намерена отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины. Это может привести к масштабным отключениям электроэнергии и теплоснабжения для гражданского населения.



По состоянию на середину января 2025 года, согласно информации украинской разведки, РФ провела разведку не менее десяти объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины.



В ГУР подчеркивают, что намерения атаковать подстанции с целью гибридным способом сорвать работу атомной генерации в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины.