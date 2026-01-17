Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ угрожает ударами по подстанциям, питающим АЭС — ГУР
17 января 2026, 16:46

Россия рассматривает возможность нанесения ударов по подстанциям передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу атомных электростанций Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, такие действия Кремль может использовать как инструмент шантажа и давления, пытаясь принудить Украину к принятию неприемлемых капитуляционных условий для прекращения войны. Речь идет о стратегических элементах энергосистемы, вывод из строя которых способен поставить под угрозу стабильную работу украинских АЭС.

В разведке отмечают, что параллельно Москва планирует усилить кампанию запугивания европейских стран и Запада в целом, стремясь снизить уровень поддержки Украины и ограничить ее возможности по отражению российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры.

В случае уничтожения или выведения из строя таких подстанций Россия намерена отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины. Это может привести к масштабным отключениям электроэнергии и теплоснабжения для гражданского населения.

По состоянию на середину января 2025 года, согласно информации украинской разведки, РФ провела разведку не менее десяти объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях Украины.

В ГУР подчеркивают, что намерения атаковать подстанции с целью гибридным способом сорвать работу атомной генерации в очередной раз свидетельствуют о геноцидном характере войны России против Украины.

