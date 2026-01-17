На Славянском направлении РФ накапливает резервы у Дроновки

Техника ВС РФ.

Ситуация в районе Дроновки на Славянском направлении ежедневно обостряется. Россия продолжает накапливать резервы вблизи Северска и развертывает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве, сообщает пресс-служба 7 корпуса ДШВ.



Противник применяет тактику проникновения в межпозиционное пространство 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса, а также пытается форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках в прибрежной зоне Дроновки и Платоновки.



«Благодаря слаженным действиям украинских десантников удается сдерживать попытки врага продвигаться. Недавно военнослужащие 81 отдельной аэромобильной бригады взяли в плен российского солдата, который сообщил о ближайших целях противника — выйти к населенным пунктам Закитное и Кривая Лука», — говорится в сообщении 7 корпуса ДШВ.



На этих высотах враг сможет создавать плацдарм для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки.