Украинские специалисты зафиксировали работу БПЛА «Молния»

БПЛА «Молния».

В сети зафиксирован полет БПЛА «Молния», который возвращался после выполнения задачи. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескреснов.



По его словам, это «БПЛА-матка», которая сбросила два FPV-дрона и возвращалась за следующими. Такие беспилотники способны координировать атаку нескольких дронов одновременно, что значительно повышает эффективность ударов.







Напомним, что 15 января российские войска использовали модернизированные беспилотники БМ-35 с терминалом Starlink для координации атак.