Оккупанты приговорили к заключению 19-летнего жителя Запорожской области

19-летнего жителя из оккупированного села в Запорожской области приговорили к 5,5 годам колонии. Фото: ОВД-Инфо

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 19-летнего жителя оккупированной Запорожской области Виталия Трофимчука к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима, пишет «ОВД-Инфо». Его признали виновным в призывах к терроризму и экстремизму из-за комментариев в Телеграме.

В октябре 2024 года в телеграм-канале «Энергодар сегодня» появился пост на украинском языке: «Первый пункт “Плана победы” — Украина в НАТО — Зеленский». Администраторы предложили подписчикам порассуждать, каким может быть второй пункт. В ответ Трофимчук написал: «Спалить или взорвать всю Россию».

В завязавшемся под постом обсуждении он написал: «Пока будет Россия, будет и война, а плешивое чмо Путя будет говорить, что на то есть причина», «Я три года живу под оккупацией и вижу, как и что русня делает».

Силовики сочли эти высказывания призывами к терроризму.

Отдельный эпизод дела связан с комментарием «Расстрелять» под фотографией подростков с российским флагом в чате с несколькими десятками участников — это также сочли призывом к экстремизму.

В суде Трофимчук заявил, что писал комментарии на эмоциях и не задумывался о возможных последствиях. Он объяснил свое состояние тем, что на протяжении длительного времени видел видео с убийствами пленных и ударами по мирным городам.

Издание пишет, что Виталий Трофимчук рано потерял родителей, жил с бабушкой и дядей в селе Великая Белозерка Запорожской области и получал пенсию по инвалидности из-за врожденной ВИЧ-инфекции.

