Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Партизаны повредили ключевую подстанцию в российском Брянске
18 января 2026, 10:09

Партизаны повредили ключевую подстанцию в российском Брянске

В российском Брянске партизаны повредили ключевую подстанцию. Фото: АТЕШ В российском Брянске партизаны повредили ключевую подстанцию. Фото: АТЕШ

В ночь на 18 января украинские партизаны совершили успешную диверсию и вывели из строя подстанцию в Брянске, которая питала предприятия, работавшие по заказам Минобороны РФ.

Без электричества также остались базы хранения топлива, сообщило партизанское движение АТЕШ.

«Критический удар по военной логистике России: АТЕШ повредил ключевую подстанцию в Брянске!», — говорится в сообщении.

В АТЕШ уточнили, что их агент успешно провел диверсию в промышленной зоне Володарского района — в поселке Большое Полпино, где вывел из строя оборудование электроподстанции.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли точечные удары по объектам противовоздушной обороны и логистической инфраструктуре российских войск на временно оккупированных территориях. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Россия Партизаны Брянск Атеш
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:17
На оккупированной части Запорожской области остались без света 213 тысяч абонентов
09:20
Оккупанты приговорили к заключению 19-летнего жителя Запорожской области
15:35
Силы обороны поразили ПВО и склад дронов РФ в Крыму и Донецкой области
15:00
Блэкаут и перебои с отоплением: в Мариуполе поражена подстанция
11:55
В оккупированном Донецке проверяют гаражи для нужд армии РФ
10:10
Кремль передаёт ресурсы Мариуполя под контроль «Ахмата»
00:47
В ряде оккупированных городов пропал свет после атаки дронов
17:02
В оккупированных Донецке и Макеевке отменили крещенские купания
16:50
Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян на оккупированной Запорожской области
16:26
В оккупированном Харцызске родители жалуются на хаос в школе №24
14:14
Во временно оккупированной Донецкой области массово сокращают энергетиков
15:28
Российские военные отстреливают бездомных животных в оккупированных Северскодонецке и Рубежном – ОВА
15:15
РФ планирует геологоразведку недр Донецкой области на оккупированных землях
12:18
В оккупированном Луганске осудили пенсионера за угрозу взрыва ТЦ
20:12
На ВОТ Донецкой области объявлен массовый призыв молодежи 1996—2008 годов рождения
16:27
РФ обязала приносить присягу с 14 лет: новый инструмент давления на детей в оккупации
15:59
Киберпреступники придумали новую схему, чтобы выманить деньги у жителей оккупации: как не стать жертвой
10:40
В оккупированной Горловке готовят заселение «пустующих квартир»
09:39
В Мариуполе произошла перестрелка между военными РФ и «Ахматом»
17:00
В оккупированном Мариуполе сократят трамваи из-за дефицита электроэнергии
все новости
15:17
На оккупированной части Запорожской области остались без света 213 тысяч абонентов
14:45
В Швейцарии украинского беженца с Porsche обязали вернуть около 70 тысяч евро соцвыплат
13:30
Из-за обстрелов в Дружковке повреждена пожарно-спасательная часть
12:52
Ночью россияне ударили по Краматорску
12:05
Россияне атаковали дронами Харьков и Запорожье: есть погибший
11:12
Войска РФ за сутки 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть раненые — ОВА
10:09
Партизаны повредили ключевую подстанцию в российском Брянске
09:20
Оккупанты приговорили к заключению 19-летнего жителя Запорожской области
17:37
Украинские специалисты зафиксировали работу БПЛА «Молния»
17:05
На Славянском направлении РФ накапливает резервы у Дроновки
16:46
РФ угрожает ударами по подстанциям, питающим АЭС — ГУР
16:00
Серийный номер БпЛА «Лютый» указал на резкий рост производства
15:35
Силы обороны поразили ПВО и склад дронов РФ в Крыму и Донецкой области
15:00
Блэкаут и перебои с отоплением: в Мариуполе поражена подстанция
14:52
РФ ударила по Индустриальному району Харькова: есть раненые
14:24
Сложнейшая ситуация с газоснабжением в прифронтовых регионах — Свириденко
13:40
На Львовщине автобус международного рейса слетел с дороги
12:55
В результате обстрелов Донецкой области 17 домов разрушено и 13 повреждено
11:55
В оккупированном Донецке проверяют гаражи для нужд армии РФ
10:40
РФ ночью ударила по частному сектору Краматорска
все новости
ВИДЕО
БПЛА «Молния». Украинские специалисты зафиксировали работу БПЛА «Молния»
17 января, 17:37
Техника ВС РФ. На Славянском направлении РФ накапливает резервы у Дроновки
17 января, 17:05
БпЛА Ан-196 «Лютый». Серийный номер БпЛА «Лютый» указал на резкий рост производства
17 января, 16:00
Глава фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко на заседании суда. Фото: кадр из видео Суд избрал меру пресечения Тимошенко, которую подозревают в предложении взяток народным депутатам
16 января, 15:47
РФ заявляет об ударе по HIMARS в Черниговской области РФ заявляет об ударе по HIMARS в Черниговской области
16 января, 15:35
Россияне атаковали Краматорск. Фото: скриншот Российские войска ночью ударили по Краматорску, спасатели ликвидировали пожар
16 января, 14:23
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор