Партизаны повредили ключевую подстанцию в российском Брянске

В российском Брянске партизаны повредили ключевую подстанцию. Фото: АТЕШ

В ночь на 18 января украинские партизаны совершили успешную диверсию и вывели из строя подстанцию в Брянске, которая питала предприятия, работавшие по заказам Минобороны РФ.

Без электричества также остались базы хранения топлива, сообщило партизанское движение АТЕШ.

«Критический удар по военной логистике России: АТЕШ повредил ключевую подстанцию в Брянске!», — говорится в сообщении.

В АТЕШ уточнили, что их агент успешно провел диверсию в промышленной зоне Володарского района — в поселке Большое Полпино, где вывел из строя оборудование электроподстанции.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли точечные удары по объектам противовоздушной обороны и логистической инфраструктуре российских войск на временно оккупированных территориях.