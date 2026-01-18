Войска РФ за сутки 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, есть раненые — ОВА

Российские военные за минувшие сутки 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Фото: ОВА

В течение минувших суток войска РФ 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 18 января сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Затышку Шаховской гоомады повреждено 5 домов, в Грузском и Золотом Колодце — по 3, в Кучеревом Яру — 2, в Торецком и Веселом — по 1.

Краматорский район. В Николаевской громаде повреждены 4 дома и уничтожена хозяйственная постройка. В Ясногорке Краматорской громады повреждено админздание. В Александровской громаде поврежден автомобиль и линия электропередач. В Спасско-Михайловке Новодонецкой громады ранен человек, повреждены 5 домов. В Кондратовке Дружковской громады ранен человек.

Бахмутский район. В Резниковке Северской громады поврежден дом.

С линии фронта эвакуированы 420 человек, в том числе 55 детей, отметил Филашкин.