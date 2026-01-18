Россияне атаковали дронами Харьков и Запорожье: есть погибший

Пожар на месте российского обстрела в Запорожье. Фото: ОВА

В ночь на 18 января российские оккупационные войска нанесли удар «Шахедами» по Харькову и Запорожью. В результате атаки уже известно об одном погибшем.

В Харькове дрон попал в частный дом, сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Удар в Холодногорском районе пришелся по частному дому. Есть пострадавшие», — написал Терехов.

Впоследствии он уточнил, что в результате удара вражеского беспилотника по частному дому один человек погиб.

Эту же информацию подтвердил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, который пояснил, что погибшей оказалась 20-летняя женщина.

«Еще одна женщина пострадала от вражеского удара в Харькове. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил Синегубов.

Этой же ночью ВС РФ ударили дронами по Запорожью, в результате чего в городе вспыхнул пожар.

Как отметил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что 17 января в Харькове прогремели взрывы в результате очередного российского обстрела. Под удар попал Индустриальный район города.