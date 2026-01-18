Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Ночью россияне ударили по Краматорску
18 января 2026, 12:52

Ночью Краматорская громада подверглась комбинированному удару. Фото: ГВА Ночью Краматорская громада подверглась комбинированному удару. Фото: ГВА

В полночь 18 января, с применением двух БпЛА «Герань-2», российские войска нанесли удары по частному сектору и парковой зоне в городе Краматорск Донецкой области. 

Об этом сегодня утром сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко. 

Позже, в 04:37, с использованием двух ФАБ-250, агрессор нанес удары по территории объекта критической инфраструктуры. 

«Устанавливаем окончательные последствия русского террора», — говорится в сообщении. 

Напомним, в ночь с 16 на 17 января российские войска обстреляли Краматорскую территориальную громаду. По официальной информации, одно из попаданий пришлось по частному сектору города.

