Из-за обстрелов в Дружковке повреждена пожарно-спасательная часть

Пожарно-спасательная часть в Дружковке повреждена в результате российских обстрелов. Фото: ГСЧС

В результате российских обстрелов получила повреждения пожарно-спасательная часть в городе Дружковка Краматорского района Донецкой области.

Об этом сегодня сообщила ГСЧС.

Отмечается, что в результате очередного обстрела взрывной волной было повреждено около 16 оконных блоков, 6 дверей и гаражные ворота в здании пожарно-спасательной части.

«К счастью, среди личного состава пострадавших нет — к моменту обстрела спасатели находились в укрытии. Пожарно-спасательная техника не получила повреждений», — говорится в сообщении.

Напомним, в полночь 18 января, с применением двух БпЛА «Герань-2», российские войска нанесли удары по частному сектору и парковой зоне в городе Краматорск Донецкой области. Позже, в 04:37, с использованием двух ФАБ-250, агрессор нанес удары по территории объекта критической инфраструктуры.