В Швейцарии украинского беженца с Porsche обязали вернуть около 70 тысяч евро соцвыплат
18 января 2026, 14:45

В Швейцарии украинского беженца с Porsche обязали вернуть около 70 тысяч евро соцвыплат

Автомобиль Porsche Cayenne. Фото: Википедия

В Швейцарии украинского беженца обязали вернуть почти 70 тысяч евро, предоставленных ему в качестве социальных выплат, из-за несоответствия образа жизни задекларированным доходам. Об этом сообщает швейцарское издание 24 heures.

Уточняется, что служба соцстрахования EVAM, проверяя банковские счета мужчины, обнаружила расходы, не соответствующие получаемой помощи. В частности, украинец является владельцем автомобиля Porsche Cayenne стоимостью около 38 тысяч евро.

По информации издания, мужчину обязали вернуть 67 336 франков (примерно 69 тысяч евро).

Ранее глава швейцарского города Виголтинген Франка Буркхардт заявила, что некоторые украинские беженцы неуважительно относятся к местным властям и отказываются предпринимать усилия по интеграции.

