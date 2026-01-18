На оккупированной части Запорожской области остались без света 213 тысяч абонентов

Иллюстративное фото

Более 213 тысяч абонентов на оккупированной РФ части Запорожской области остались без света после атаки ВСУ, сообщили оккупационные «власти».

Часть жителей региона лишилась электричества еще 9 января «в связи с погодными условиями». Позже оккупационный «губернатор» Евгений Балицкий добавил, что ВСУ начали атаковать электросети.

18 января Балицкий сообщил, что без электроснабжения остались 213 000 абонентов в 386 населенных пунктах.

Оккупационные «власти» решили отключить лифты в многоквартирных «для обеспечения безопасности».

Ранее сообщалось, что временно оккупированный Мариуполь вечером 16 января столкнулся с масштабным отключением электроэнергии и перебоями в отоплении из-за поражения электроподстанции.