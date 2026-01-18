Немецкие военнослужащие досрочно и «без объяснений» покинули Гренландию — Bild

Немецкие солдаты со всеми вещами в аэропорту Нуука. Фото: Bild

Группа военнослужащих бундесвера, отправленная в Гренландию несколько дней назад с разведывательными целями, покидает остров неожиданно и «без объяснений». Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на корреспондента, увидевшего солдат со всеми вещами в аэропорту Нуука.

По информации Bild, приказ военные получили из Берлина рано утром 18 января. При этом, как пишет издание, командующий разведывательной группой адмирал Штефан Паули, только накануне рассказывал, что обменялся с партнерами мнениями о дальнейшем сотрудничестве, доложил об этом в Берлин и ждал одобрения, чтобы обсудить следующие шаги с датской стороной.

Причина срочного вылета военнослужащих из Гренландии неизвестна.

Bild предполагает, что это может быть связано с угрозами Дональда Трампа ввести пошлины против восьми стран, отправивших в Гренландию военных.