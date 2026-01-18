Украина и Россия договорились о прекращении огня в окрестностях ЗАЭС — МАГАТЭ

В районе Запорожской атомной электростанции началось локальное прекращение огня для ремонта

Возле Запорожской АЭС началось локальное прекращение огня между войсками Украины и РФ, достигнутое благодаря усилиям МАГАТЭ.

Украинские специалисты начали ремонт последней оставшейся резервной линии электропередач «Феросплавна-1», которая соединяет ЗАЭС с энергосистемой, говорится в сообщении МАГАТЭ.

В рамках соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ, начались ремонтные работы на резервной линии электропередач «Феросплавна-1» напряжением 330 кВ.

Это последняя оставшаяся линия электропередач, которая соединяет Запорожскую атомную электростанцию, оккупированную Россией в 2022 году, с украинской энергосистемой.

Ремонт выполняют украинские специалисты, а за процессом на месте наблюдают представители МАГАТЭ.