Ночная атака дронов РФ по Одессе: повреждены дома и авто

Последствия ударов РФ по жилым домам.

В ночь с 18 на 19 января Одесса подверглась атаке ударных беспилотников Российской Федерации. В результате обстрела в городе зафиксированы повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

ОДЕСА — момент прильоту в багатоповерхівку. pic.twitter.com/PWb2YJxbdQ — Олег Володарський (@volodarskijo) January 19, 2026

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в официальном Telegram-канале. По его словам, взрывной волной выбило окна в коммерческих помещениях, а также в здании автосалона.

Выбитые окна в здании автосалона.

«На местах работают экстренные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки», — говорится в сообщении.



В Воздушных силах ВСУ сообщали, что сначала был зафиксирован один БПЛА РФ, двигавшийся в сторону Одессы.



Спустя несколько минут в оперативной сводке появилась информация о группе российских беспилотников, которые зашли со стороны акватории Черного моря и взяли курс на город.



В местных Telegram-каналах также появились кадры момента попадания по жилому дому. Жители пострадавших кварталов сообщают о поврежденных автомобилях с включенной сигнализацией и разбросанных вокруг камнях.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»