Запорожье пережило сутки обстрелов авиацией, артиллерией и дронами: трое раненых

Фото: Запорожская ОВА

Запорожская область вновь пережила сутки интенсивных обстрелов. В результате вражеских атак по Запорожью и Вольнянску ранены три человека, сообщили в Запорожской ОВА.

За прошедшие 24 часа российские войска нанесли 684 удара по 34 населенным пунктам региона. Чаще всего противник применял беспилотники, преимущественно FPV, — на них пришлась основная часть атак.

Авиация РФ нанесла 19 авиаударов по Рождественке, Таврическому, Зирнице, Желтой Круче, Гуляйполю, Железнодорожному, Верхней Терсе, Воздвижевке, Долинке, Гуляйпольскому и Свободе.

424 удара БПЛА различных модификаций зафиксированы по Вольнянску, Нижинке, Украинке, Михайло-Лукашевому, Степногорску, Приморскому, Степовому, Щербакам, Гуляйполю, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Святопетровке, Зеленому, Варваровке, Доброполью и Солодкому.

Кроме того, 6 обстрелов из РСЗО пришлись по Запорожью, Железнодорожному, Новоандреевке, Чаривному, Цветковому и Новому Запорожью. Еще 235 артиллерийских ударов зафиксированы по территориям Червоноднепровки, Степногорска, Степового, Лукьяновского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Зеленого, Варваровки, Доброполья и Солодкого.

Напомним, украинские специалисты зафиксировали работу БПЛА «Молния».



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»