Российский пропагандист и идеолог «русского мира» Александр Дугин сделал громкое заявление о независимости стран Южного Кавказа и Центральной Азии.
По его мнению, Москва не должна мириться с существованием суверенных государств в этом регионе. Дугин заявил, что в новой «триполюсной модели мира» независимости Армении, Грузии (Сакартвело), Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии быть не должно:
«Либо они будут под нашим контролем, либо превратятся в плацдарм Запада. Ничего суверенного в этой модели быть не может», — подчеркнул он.
Ранее СБУ объявила Дугину подозрение по фактам посягательства на территориальную целостность Украины и публичные призывы к геноциду.
Dugin: the countries of Central Asia and the South Caucasus should not be sovereign.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 18, 2026
According to him, Moscow should not tolerate the existence of independent Azerbaijan, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan. https://t.co/uoFdwNwA5e pic.twitter.com/my8NzPPYFF
Также известно, что американские спецслужбы не исключают причастность украинских сил к убийству дочери политтехнолога Александра Дугина Дарьи, которое могло быть результатом секретной операции.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
