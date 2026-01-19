Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Дугин призвал лишить суверенитета страны Кавказа и Центральной Азии
19 января 2026, 11:55

Дугин призвал лишить суверенитета страны Кавказа и Центральной Азии

Российский пропагандист Александр Дугин. Российский пропагандист Александр Дугин.

Российский пропагандист и идеолог «русского мира» Александр Дугин сделал громкое заявление о независимости стран Южного Кавказа и Центральной Азии.

По его мнению, Москва не должна мириться с существованием суверенных государств в этом регионе. Дугин заявил, что в новой «триполюсной модели мира» независимости Армении, Грузии (Сакартвело), Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии быть не должно:

«Либо они будут под нашим контролем, либо превратятся в плацдарм Запада. Ничего суверенного в этой модели быть не может», — подчеркнул он.

Ранее СБУ объявила Дугину подозрение по фактам посягательства на территориальную целостность Украины и публичные призывы к геноциду.

Также известно, что американские спецслужбы не исключают причастность украинских сил к убийству дочери политтехнолога Александра Дугина Дарьи, которое могло быть результатом секретной операции.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Александр Дугин
Места
Рф Центральная Азия Южный Кавказ
Прочее
Пропаганда РФ суверенные государства посягательства на территориальную целостность

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
10:19
Оккупированные Луганск и Запорожская область остаются без электроснабжения
09:17
Черешня, «бесхоз» и покровительство Балицкого: как коллаборанты в Мелитополе пытались забрать бизнес гражданина Китая
20:20
Донецк атакуют дроны, часть районов уже обесточена
15:17
На оккупированной части Запорожской области остались без света 213 тысяч абонентов
09:20
Оккупанты приговорили к заключению 19-летнего жителя Запорожской области
15:35
Силы обороны поразили ПВО и склад дронов РФ в Крыму и Донецкой области
15:00
Блэкаут и перебои с отоплением: в Мариуполе поражена подстанция
11:55
В оккупированном Донецке проверяют гаражи для нужд армии РФ
10:10
Кремль передаёт ресурсы Мариуполя под контроль «Ахмата»
00:47
В ряде оккупированных городов пропал свет после атаки дронов
17:02
В оккупированных Донецке и Макеевке отменили крещенские купания
16:50
Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян на оккупированной Запорожской области
16:26
В оккупированном Харцызске родители жалуются на хаос в школе №24
14:14
Во временно оккупированной Донецкой области массово сокращают энергетиков
15:28
Российские военные отстреливают бездомных животных в оккупированных Северскодонецке и Рубежном – ОВА
15:15
РФ планирует геологоразведку недр Донецкой области на оккупированных землях
12:18
В оккупированном Луганске осудили пенсионера за угрозу взрыва ТЦ
20:12
На ВОТ Донецкой области объявлен массовый призыв молодежи 1996—2008 годов рождения
16:27
РФ обязала приносить присягу с 14 лет: новый инструмент давления на детей в оккупации
15:59
Киберпреступники придумали новую схему, чтобы выманить деньги у жителей оккупации: как не стать жертвой
10:40
В оккупированной Горловке готовят заселение «пустующих квартир»
09:39
В Мариуполе произошла перестрелка между военными РФ и «Ахматом»
17:00
В оккупированном Мариуполе сократят трамваи из-за дефицита электроэнергии
13:55
Оккупационные власти «ЛНР» передали дело в «суд» против украинца
12:32
В Донецке из кранов «по графику» течет грязная и вонючая вода
11:29
ВСУ поразили склад боеприпасов и сосредоточение живой силы оккупантов на захваченной Донетчине
11:26
Волноваха, Мелитополь, Бердянск: в оккупированных районах Донецкой и Запорожской областей звучали взрывы
10:49
Почти вся оккупированная «ЛНР» осталась без воды
08:30
В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей пропал свет
все новости
14:06
ВСУ продолжают зачистку россиян в Купянске
13:53
Россия стремится разделить энергосистему Украины на «острова» — ISW
13:51
СБУ разоблачила восемь прокремлевских агитаторов в разных областях Украины
13:22
Краматорск попал под российский обстрел
12:51
Трое человек погибли в результате пожаров в Донецкой области
12:51
Армия РФ продвинулась в в Покровске и вблизи двух городов Донецкой области
12:32
РФ нанесла ракетный удар по Харькову: повреждён объект критической инфраструктуры
12:07
Не прошли испытаний: Украина приостановила заказы беспилотников Helsing
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
11:55
Дугин призвал лишить суверенитета страны Кавказа и Центральной Азии
11:31
РФ применила управляемые авиабомбы по Славянску
11:08
В РФ инженеру ОПК дали 13 лет за «шпионаж»
11:00
Партизаны раскрыли маршрут боеприпасов РФ на Сумщину и Харьковщину
10:37
Оккупанты атаковали населенные пункты Донетчины за сутки, есть повреждения
10:20
«Альфа» СБУ в 2025 году уничтожила ПВО РФ на $4 млрд
10:19
Оккупированные Луганск и Запорожская область остаются без электроснабжения
09:40
РФ сбросила на Славянск авиабомбу, есть раненая
09:17
Черешня, «бесхоз» и покровительство Балицкого: как коллаборанты в Мелитополе пытались забрать бизнес гражданина Китая
09:09
Во время обезвреживания дрона-«ждуна» военным произошел взрыв
08:57
Силы ПВО сбили 126 БПЛА из 145
08:50
Двое мирных жителей ранены при обстреле Донецкой области
08:38
Запорожье пережило сутки обстрелов авиацией, артиллерией и дронами: трое раненых
08:22
Сколько ракет «Искандер-М» РФ запустила по Украине в 2025: детали
07:47
Ночная атака дронов РФ по Одессе: повреждены дома и авто
20:20
Донецк атакуют дроны, часть районов уже обесточена
17:47
Украина и Россия договорились о прекращении огня в окрестностях ЗАЭС — МАГАТЭ
16:25
Немецкие военнослужащие досрочно и «без объяснений» покинули Гренландию — Bild
15:17
На оккупированной части Запорожской области остались без света 213 тысяч абонентов
14:45
В Швейцарии украинского беженца с Porsche обязали вернуть около 70 тысяч евро соцвыплат
13:30
Из-за обстрелов в Дружковке повреждена пожарно-спасательная часть
все новости
ВИДЕО
В центре Купянска продолжается зачистка от оккупантов. Фото: скриншот ВСУ продолжают зачистку россиян в Купянске
19 января, 14:06
Российский пропагандист Александр Дугин. Дугин призвал лишить суверенитета страны Кавказа и Центральной Азии
19 января, 11:55
Удар по пусковой установке ЗРК «Бук». «Альфа» СБУ в 2025 году уничтожила ПВО РФ на $4 млрд
19 января, 10:20
Попытка обезвредить дрон закончилась взрывом. Во время обезвреживания дрона-«ждуна» военным произошел взрыв
19 января, 09:09
Последствия ударов РФ по жилым домам. Ночная атака дронов РФ по Одессе: повреждены дома и авто
19 января, 07:47
БПЛА «Молния». Украинские специалисты зафиксировали работу БПЛА «Молния»
17 января, 17:37

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор