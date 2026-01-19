Российский пропагандист Александр Дугин.

Российский пропагандист и идеолог «русского мира» Александр Дугин сделал громкое заявление о независимости стран Южного Кавказа и Центральной Азии.



По его мнению, Москва не должна мириться с существованием суверенных государств в этом регионе. Дугин заявил, что в новой «триполюсной модели мира» независимости Армении, Грузии (Сакартвело), Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии быть не должно:

«Либо они будут под нашим контролем, либо превратятся в плацдарм Запада. Ничего суверенного в этой модели быть не может», — подчеркнул он.

Ранее СБУ объявила Дугину подозрение по фактам посягательства на территориальную целостность Украины и публичные призывы к геноциду.

Dugin: the countries of Central Asia and the South Caucasus should not be sovereign.



According to him, Moscow should not tolerate the existence of independent Azerbaijan, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan. https://t.co/uoFdwNwA5e pic.twitter.com/my8NzPPYFF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 18, 2026

Также известно, что американские спецслужбы не исключают причастность украинских сил к убийству дочери политтехнолога Александра Дугина Дарьи, которое могло быть результатом секретной операции.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»