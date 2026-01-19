В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7

В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением. Фото: pixabay

Во временно оккупированном Донецке зафиксированы перебои с электроснабжением и отоплением, о чем массово сообщают жители в местных пабликах. В ряде районов города наблюдается полное отсутствие света или падение напряжения до 200 В.



Также жители сообщают, что температура в домах опустилась ниже 10 градусов тепла. В частности, на такой холод жалуются жители домов на проспекте Васнецова, улице Скляренко, 1 и Киевском проспекте.



Ранее мы писали, что 19 января в Луганске вновь зафиксированы перебои с электроснабжением. В отдельных районах города полностью пропал свет. Как сообщают местные паблики, причиной стала авария на высоковольтных сетях.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»