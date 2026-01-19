Не прошли испытаний: Украина приостановила заказы беспилотников Helsing

Фото: Bloomberg

Украина отложила размещение новых заказов на ударные беспилотники HX-2 немецкой компании Helsing после проблем, выявленных во время испытаний у линии фронта.



Речь идет о приостановке закупки дополнительной партии дронов, о чем сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад бундесвера. Согласно документу, испытания HX-2 оказались неудачными из-за ряда технических и организационных факторов.



Эти беспилотники заявлены как аппараты с дальностью полета до 100 километров и максимальной скоростью до 220 км/ч. Их ключевой особенностью считается программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, предназначенное для обхода средств радиоэлектронной борьбы.



Однако на практике выяснилось, что у украинских военных отсутствовали необходимые ИИ-компоненты, что сделало связь между оператором и дроном уязвимой для воздействия РЭБ.



Дополнительные трудности возникли на этапе запуска: из-за механической неисправности катапульты в воздух смогли подняться лишь около четверти беспилотников.



Провал испытаний отразился и на дальнейших планах закупок. Германия, которая финансирует поставки, отказалась от идеи размещать дополнительный заказ на HX-2.

При этом в самой компании Helsing заявили, что не располагают информацией о докладе Минобороны ФРГ и считают данные о проблемах с запуском недостоверными.



В компании также утверждают, что как минимум шесть подразделений украинской армии проявляли интерес к использованию HX-2.

Напомним, наземный дрон 5-й штурмовой уничтожил МТ-ЛБ РФ ночью.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»