РФ нанесла ракетный удар по Харькову: повреждён объект критической инфраструктуры

В Харькове российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры четырьмя ракетами. По словам мэра города Игоря Терехова, в результате ударов зафиксированы значительные разрушения.



«Враг продолжает обстрел города — зафиксированы новые попадания», — сообщил Терехов.



Кроме того, в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника. Пострадавших среди жителей нет.

Ранее в Харькове прогремели взрывы в результате очередного российского обстрела. Под удар попал Индустриальный район города.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»