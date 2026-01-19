Армия РФ продвинулась в в Покровске и вблизи двух городов Донецкой области

OSINT-проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на Донецком направлении. Согласно новым данным, российские войска продвинулись сразу на нескольких участках фронта в Донецкой области.



Речь идет о районах вблизи Северска Бахмутского района, Константиновки Краматорского района, а также о продвижении в районе Покровска.

Скриншот: DeepState



«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Северска, Константиновки и в Покровске», — сообщили аналитики DeepState, комментируя последние изменения оперативной обстановки.

Напомним, вчера под российские удары попали Покровский, Бахмутский и Краматорский районы.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»