Армия РФ продвинулась в в Покровске и вблизи двух городов Донецкой области
19 января 2026, 12:51

OSINT-проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на Донецком направлении. Согласно новым данным, российские войска продвинулись сразу на нескольких участках фронта в Донецкой области.

Речь идет о районах вблизи Северска Бахмутского района, Константиновки Краматорского района, а также о продвижении в районе Покровска.

«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Северска, Константиновки и в Покровске», — сообщили аналитики DeepState, комментируя последние изменения оперативной обстановки.

Напомним, вчера под российские удары попали Покровский, Бахмутский и Краматорский районы.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Константиновка Донецкая область Северск Покровск
Продвижение ВС РФ
